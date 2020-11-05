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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:37388

Когда в Сумах будут принимать решение по карантину выходного дня?

Вводить ли «карантин выходного дня» в Сумах, будут решать после того, как свое решение примет областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом мэр Сум Александр Лысенко сообщил в видео на своей странице в Фейсбуке.

«Будет соответствующий режим работы, будут соответствующие все ограничения, то есть карантин выходного дня. В выходной день не все будет работать. Над этим вопросом ещё нет обнародованной постановления, еще нет решения областной комиссии», - сказал он.

Также мэр добавил: «Давайте мы увидим, как отреагирует областная комиссия ТЭБ и ЧС, как отреагирует областная администрация, а потом мы будем принимать наши правила и планировать нашу работу в выходные».

По словам директора департамента гражданской защиты населения Сумской облгосадминистрации Александра Милаша, пока никаких официальных документов в областную комиссию по ТЭБ и ЧС не поступало. Поэтому, заседание будут планировать сразу, как поступят документы из Кабмина.

Напомним: Кабинет министров ввел в Украине общегосударственный «карантин выходного дня» с 14 по 30 ноября, пишет Суспільне.

Общество
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