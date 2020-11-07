На Сумщине коронавирусный рекорд превышен в полтора раза – 680 новых случаев За четверг на Сумщине подтверждено 680 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала эпидемии в области зафиксировано 16781 случай. Умерло 5 человек, - всего 250. Выздоровело 165 человек, - всего 6520. Болеют 10011.

В Украине 11787 новых случаев, - всего 512 652. Умерло 172, - всего 9317. Выздоровело 6155, - всего 233 849. Болеют 269 486.