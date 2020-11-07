Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:50550

На Сумщине коронавирусный рекорд превышен в полтора раза – 680 новых случаев

За четверг на Сумщине подтверждено 680 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала эпидемии в области зафиксировано 16781 случай. Умерло 5 человек, - всего 250. Выздоровело 165 человек, - всего 6520. Болеют 10011.

В Украине 11787 новых случаев, - всего 512 652. Умерло 172, - всего 9317. Выздоровело 6155, - всего 233 849. Болеют 269 486.

Общество Коронавирус

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На Сумщине 680 новых случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:01

На Сумщине 680 новых случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 13 ноября в Сумской области 16781 случай заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине работает «горячая линия» для оказания адресной помощи нуждающимся
Вчера 09:36

На Сумщине работает «горячая линия» для оказания адресной помощи нуждающимся

В период карантина для оказания адресной помощи людям, нуждающимся, во всех регионах Украины работает «горячая линия»....

Тростянецкий горсовет прекращает личный прием граждан
Вчера 09:01

Тростянецкий горсовет прекращает личный прием граждан

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и недопущения распространения заболевания на территории Тростянецкой ОТГ коронавируса COVID-19, личный прием граждан приостановлен....

На Сумщине 16101 случай коронавируса: подробности
Вчера 08:46

На Сумщине 16101 случай коронавируса: подробности

По состоянию на 12 ноября в Сумской области 16101 случай заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 439 новых случаев коронавируса, в Украине очередной рекорд
Вчера 08:32

На Сумщине 439 новых случаев коронавируса, в Украине очередной рекорд

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, по состоянию на утро 12 ноября, на Сумщине уже 16101 случай заболевания COVID-19....

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На Сумщине 680 новых случаев коронавируса: подробности
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Нагрели... Тарифы на тепло не понизились
11.11.2020 15:41
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Депутати новообраної Сумської міської ради: хто вони?
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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