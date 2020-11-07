На Сумщине 680 новых случаев коронавируса: подробности

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 680 человек – это рекорд (Сумы - 307, Шостка – 34, Конотоп – 3, Ромны – 53, Ахтырка - 41, Глухов – 16, Лебедин – 21, Белопольский район – 9, Бурынский – 33, Великописаревский р-н - 3, Глуховский – 3, Краснопольский – 3, Кролевецкий – 59, Лебединский – 3, Липоволодинский – 7, Ахтырский – 3, Путивльский – 6, Роменский – 18, Сумской р-н – 33, Тростянецкий – 20, Шосткинский – 2, Ямпольский - 3).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 250 летальных случаев. 5 за минувшие сутки (Сумы – 2, Шостка, Конотоп, Лебединский район – по 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 6520 человек, из них за минувшие сутки - 165 (Сумы - 72, Шостка – 1, Конотоп – 29, Ромны – 2, Глухов – 4, Лебедин – 3, Бурынский район – 8, Конотопский - 3, Кролевецкий – 18, Середина-Будский – 4, Сумской – 8, Ямпольский - 13).
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