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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах выбрали областной молодежный совет

12 ноября состоялось учредительное собрание, во время которого участники избрали рейтинговым голосованием тех, кто войдет в состав Сумского областного молодежного совета.

На основании протокола учредительного собрания и положения о нем распоряжением главы ОГА он будет утвержден, сообщает управление молодежи и спорта Сумской ОГА.

На участие были поданы документы от 37 кандидатов, из них - 27 представителей общественных организаций, 8 - органов студенческого и ученического самоуправления, 2 местных молодежных советов. Географически кандидаты представляли Сумы, Шостку, Кролевец, Глухов, Ямполь, Ромны и Лебедин. Из 37 кандидатов 2-х не было допущено к участию в учредительном собрании в связи с несоответствием документов, еще 4 участника не присутствовали на самом собрании. Таким образом на членство в СОМР претендовал 31 кандидат, 20 из которых был избран в состав совета.

И вот этот список замечательных, мотивированных активных молодых людей, знакомьтесь:

1) Кущ Владислав Александрович, Общественная организация «Гражданская платформа «Дій! »

2) Белоцерковская Елена Дмитриевна, ОО «Центр образования в течение жизни»

3) Мирошниченко Владислав Мирославович, Молодежный совет при Ахтырском городском совете

4) Бондарец Серафима Владимировна, Студенческое самоуправление обособленного структурного подразделения «Шосткинский профессиональный колледж имени Ивана Кожедуба Сумского государственного университета»

5) Мальченко Кристина Александровна, ОО «Пространство равных возможностей»

6) Богачев Максим Владимирович, ОО «СВІЧ ОН»,

7) Бондаренко Максим Александрович, ОО «Лига перемен»

8 ) Ковтун Анастасия Игоревна, Школьный парламент «МАКСИМУМ»

9) Коломиец Анастасия Сергеевна, Сумское областное молодежное общественное объединение «Клуб авторской песни «Булат»

10) Костецкий Александр Игоревич, Молодежный совет Кролевецкой городской объединенной территориальной громады

11) Крикуненко Мария Владимировна, Сумская городская общественная организация «Лицей»

12) Максименко Владислав Сергеевич, ОО «Железная дорога без коррупции»

13) Решетняк Ярослав Вячеславович, ОО «Молодежный актив Конотопщины»

14) Соломко Александр Александрович, ОО «Патриотическая Молодежь Ямпольщины»

15) Шешеня Валерия Александровна, Студенческое самоуправление Классического профессионального колледжа СумГУ Молодежная союз студентов КФК СумГУ

16) Силина Алина Олеговна, Центр молодежной политики Глуховского агротехнического института имени С. А. Ковпака Сумского НАУ

17) Костенко Дарья Александровна, Парламент самоуправления Роменской городской МАН учащейся молодежи

18) Логвиненко Денис Тарасович, ОО «Всеукраинская общественная организация «Солидарная молодежь»

19) Колесник Николай Иванович, ОО «Сумская областная федерация Стрит Воркаут»

20) Хорунжий Артур Романович, ОО «Смарагдові»

Общество Областной молодежный совет

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