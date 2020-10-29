Сумчане голосуют за освещение на Харьковской

«На участке дороги по ул.Харьковская от путепровода до выезда из города вдоль ПАО «Сумыхимпром» отсутствует наружное освещение. Это повышает вероятность ДТП в условиях недостаточной видимости или в темное время суток.
Прошу Вас запланировать в бюджете города на 2021 год расходы на светодиодное освещение данного участка дороги», - пишет автор петиции Кальченко Дмитрий Борисович.
По состоянию на 13 ноября петицию подписали 42 человека из 250 необходимых.
До конца сбора подписей осталось 43 дня.
Проголосвать можно здесь.
Напомним: в этом году как раз ремонтировался этот участок дороги, но освещение предусмотрено не было…
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