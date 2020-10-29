Сумчане голосуют за освещение на Харьковской На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Освещение ул. Харьковская от путепровода вдоль ПАО «Сумыхимпром» до выезда из города».

«На участке дороги по ул.Харьковская от путепровода до выезда из города вдоль ПАО «Сумыхимпром» отсутствует наружное освещение. Это повышает вероятность ДТП в условиях недостаточной видимости или в темное время суток.

Прошу Вас запланировать в бюджете города на 2021 год расходы на светодиодное освещение данного участка дороги», - пишет автор петиции Кальченко Дмитрий Борисович.

По состоянию на 13 ноября петицию подписали 42 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Проголосвать можно здесь.

Напомним: в этом году как раз ремонтировался этот участок дороги, но освещение предусмотрено не было…