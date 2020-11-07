У Сумах до департаменту соцзахисту можна звернутись за додатковими номерами Департамент соціального захисту населення повідомляє, що для зручності отримувачів послуг, можна залишити своє звернення або отримати консультацію за додатковими контактними номерами.

Тож окрім багатоканального номера: 78-88-88 діють також: 78-71-14, 78-71-15, 78-71-122, 78-71-23, (050)4078199 (з питань житлової субсидії);

78-71-16, 78-71-24, (050)4078199 (з питань оформлення соціальних допомог);

78-71-34, 78-71-35, (050)4078117 (з питань нарахування та виплати пільг на ЖКП);

78-71-32, 78-71-33 (з питань виплати всіх видів соціальної допомоги);

78-71-43, (050)4078384 (з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації);

78-71-40, (050)4078384 (з питань санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації захисників України);

78-71-38, (050)4078384 (з питань реабілітації дітей з інвалідністю);

78-71-48 (з питань оформлення посвідчень багатодітних сімей);

78-71-46 (з питань реєстрації колективних договорів);

78-71-47 (з питань проходження альтернативної (невійськової) служби, вирішення питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами). Особисті прийоми громадян до виходу Сум із «червоної зони» установа не проводитиме. Прийом документів для оформлення житлових субсидій, пільг, усіх видів соціальної допомоги та інших питань здійснюється дистанційно через: - скриньки для прийому документів, які знаходиться при вході до адміністративної будівлі департаменту за адресою: вул. Харківська, буд. 35;

- електронну пошту: dszn@smr.gov.ua;

dszn@smr.gov.ua; - поштові відправлення на адресу: 40035, м. Суми, вул. Харківська, 35 або у Facebook.