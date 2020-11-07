Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:22346

У Сумах до департаменту соцзахисту можна звернутись за додатковими номерами

Департамент соціального захисту населення повідомляє, що для зручності отримувачів послуг, можна залишити своє звернення або отримати консультацію за додатковими контактними номерами.

Тож окрім багатоканального номера: 78-88-88 діють також:

  • 78-71-14, 78-71-15, 78-71-122, 78-71-23, (050)4078199 (з питань житлової субсидії);
  • 78-71-16, 78-71-24, (050)4078199 (з питань оформлення соціальних допомог);
  • 78-71-34, 78-71-35, (050)4078117 (з питань нарахування та виплати пільг на ЖКП);
  • 78-71-32, 78-71-33 (з питань виплати всіх видів соціальної допомоги);
  • 78-71-43, (050)4078384 (з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації);
  • 78-71-40, (050)4078384 (з питань санаторно-курортного лікування, психологічної реабілітації захисників України);
  • 78-71-38, (050)4078384 (з питань реабілітації дітей з інвалідністю);
  • 78-71-48 (з питань оформлення посвідчень багатодітних сімей);
  • 78-71-46 (з питань реєстрації колективних договорів);
  • 78-71-47 (з питань проходження альтернативної (невійськової) служби, вирішення питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами).

Особисті прийоми громадян до виходу Сум із «червоної зони» установа не проводитиме.

Прийом документів для оформлення житлових субсидій, пільг, усіх видів соціальної допомоги та інших питань здійснюється дистанційно через:

  • - скриньки для прийому документів, які знаходиться при вході до адміністративної будівлі департаменту за адресою: вул. Харківська, буд. 35;
  • - електронну пошту: dszn@smr.gov.ua;
  • - поштові відправлення на адресу: 40035, м. Суми, вул. Харківська, 35 або у Facebook.
Общество

Новости

На Сумщине 680 новых случаев коронавируса: подробности 1
Сегодня 09:01
Кабмин утвердил назначение главы Сумской ОГА
11.11.2020 16:28
Сумские футзалисты сыграют со львовскими (трансляция)
Сегодня 13:41
Сумська поліція повідомляє про зміни в Правилах дорожнього руху
Сегодня 13:27
Шосткинский теннисист стал первой ракеткой Украины
Сегодня 13:18
Загруженность ковидных коек в больницах Сумщины составляет 58%
Сегодня 13:05
Кто имеет право штрафовать за отсутствие маски?
Сегодня 12:50
В Сумах снова митингуют предприниматели (видео)
Сегодня 12:44
Завтра на «Авангарде» пройдет первый официальный матч (трансляция)
Сегодня 12:38
В Конотопе поймали наглого грабителя
Сегодня 12:27
На Сумщине из колодца достали человека с поврежденной ногой
Сегодня 12:23
Мэр Конотопа приглашает Зеленского лечиться не в Феофании, а в Конотопе
Сегодня 12:13
view counter

Статьи

Скільки коштувала передвиборча кампанія кандидатів на посаду міського голови Сум
Сегодня 08:48
Сумський баскетболіст розповів, як хворіє на коронавірус
Вчера 23:25
Новий загальнодержавний карантин: що заборонять у будні та вихідні, повний список обмежень
Вчера 19:38
Полный список требований МФО, позволяющих взять займ без звонков
Вчера 16:01
День борьбы с диабетом: знание- сила ®
Вчера 10:01
Андрій Букін: "Сумщину як сировинний придаток здали сусіднім харківським елітам"
Вчера 09:57
Нагрели... Тарифы на тепло не понизились
11.11.2020 15:41
Новий склад Сумської облради сформують представники 6 партій
11.11.2020 09:07
Депутати новообраної Сумської міської ради: хто вони?
11.11.2020 09:05
Витривалість, стресостійкість, гнучкість: топ-10 навичок, які будуть потрібні для роботи через п’ять років
10.11.2020 17:05
Результаты выборов в 5 райсоветах Сумщины: какие партии прошли?
10.11.2020 15:21
Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум
07.11.2020 15:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.