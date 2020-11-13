В Ромнах на пожаре погиб человек 12 ноября в 11:09 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в доме по ул. Набережная в г. Ромны.

О пожаре сообщила местная жительница, которая увидела дым из окна здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в одной из комнат квартиры горит диван, пол на площади 3 кв. м, стены на площади 1 кв. м и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. При проведении разведки в комнате на полу пожарные обнаружили тело человека. Им оказался хозяин дома, 1965 года рождения.

В 11:20 возгорание было локализовано, а в 11:38 - полностью ликвидирован и не допущено дальнейшего распространения огня на остальные дома.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.