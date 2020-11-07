Суд оштрафовал члена избирательной комиссии за голосование за мужа Краснопольский районный суд Сумской области признал виновным члена участковой избирательной комиссии в незаконном использовании бюллетеня (ч.3 ст.158-1 УК Украины) и назначил наказание в виде штрафа 3,4 тыс. грн с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом на пять лет.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на приговор от 9 ноября.

По данным предварительного расследования, 25 октября около 14.30 при проведении местных выборов обвиняемая незаконно получила избирательные бюллетени вместо своего мужа, который в это время находился за пределами Украины. Для этого женщина поставила подписи в списке избирателей и на контрольных талонах в избирательные бюллетени.

Таким образом, она проголосовала вместо своего мужа за депутатов Сумского областного совета, Сумской районного совета, Миропольского сельского совета и за Миропольского сельского голову.

30 октября обвиняемая заключила с прокурором соглашение о признании виновности. В ней женщина полностью признала вину, искренне раскаялась и активно способствовала раскрытию преступления. Это позволило ей избежать реального наказания, которое предусматривает ч.3 ст.158-1 УК Украины (лишением свободы от пяти до семи лет) и отделаться штрафом.

В итоге суд утвердил соглашение о признании виновности.