Мошенники обманули двух конотопчан почти на 80 000 гривен Злоумышленники воспользовались известной схемой «операция по банковской карточке».

В обоих случаях неизвестные действовали одинаково: звонили гражданам, представлялись работниками банков и просили назвать конфиденциальную информацию по карточкам, мотивируя свои просьбы сбоями в компьютерной системе финансового учреждения.

Так, 57-летнему мужчине «банковский служащий» сообщил, что сейчас начата процедура восстановления компьютерной базы данных банка после системного сбоя, поэтому необходимо проверить данные карты клиента. В результате разговора конотопчанин потерял 40 000 гривен.

В аналогичную ловушку попала 42-летняя женщина. Она также поверила в рассказ незнакомца о возобновлении работы платежных систем, и как результат - потеряла 38 000 гривен.

«Сейчас в полиции возбуждены уголовные производства в соответствии ст. 190 УК Украины «Мошенничество», в рамках которых следователи устанавливают местонахождение и личности аферистов, - комментирует ситуацию Александр Васильченко, руководитель Конотопского отдела полиции. - Я снова предостерегаю граждан быть крайне внимательными и осмотрительными при общении с незнакомцами. И напоминаю, что любые проблемы с банковскими картами и счетами следует решать исключительно в отделении банка, где вы обслуживаетесь. Поэтому, если вам вдруг позвонили из банка и просят в телефонном режиме продиктовать номер карты, срок ее действия, коды доступа или цифровой код с смс-сообщение, то лучшее, что вы можете сделать в этом случае - просто положить трубку. Затем взять паспорт, карточку и лично обратиться в ближайший филиал банка. Такой шаг обезопасит вас от нервного стресса и лишних финансовых потерь».

Правоохранители напоминают: аферисты способны придумать любую схему, чтобы добраться до чужих доходов. Они мастерски владеют средствами психологического воздействия и могут быть очень убедительными. А в том случае, если жертва срывается с «крючка», - не стесняясь переходят к откровенным угрозам. Гражданам следует быть крайне осмотрительными, и в случае каких-либо звонков с подобными «предложениями» - немедленно сообщать по спецлинии «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.