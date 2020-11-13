Ночью в Белополье пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 13 ноября в 3:13 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Южная в г. Белополье.

Звонил владелец, который проснулся от запаха дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади в 2 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.

В 3:26 возгорание локализовали, а в 4:50 - потратив на тушение около полтонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.