Мэр Конотопа приглашает Зеленского лечиться не в Феофании, а в Конотопе Мэр Конотопа Артем Семенихин пригласил президента Владимира Зеленского лечиться от коронавируса не в элитной Феофании, а в Конотопской ЦРБ.

Такое приглашение вместе с критической рассказом о состоянии украинской медицины Артем Семенихин разместил на своей фб-странице, пишет 05447.com.ua.