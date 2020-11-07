В Конотопе поймали наглого грабителя За совершение ограбления правоохранители задержали местного жителя.

Происшествие произошло 12 ноября, около пяти утра, в одном из супермаркетов райцентра. Посетитель вместо того, чтобы рассчитаться за коньяк, продемонстрировал охраннику рукоятку предмета, похожего на пистолет, и беспрепятственно вышел из помещения.

Как установили впоследствии стражи порядка, этого мужчине оказалось мало, и через некоторое время он вернулся за... мандаринами. Набрав в пакет понравившихся фруктов, он снова попытался «рассчитаться» таким же образом. Однако охранники магазина, не растерявшись, задержали наглого посетителя и сообщили об этом в полицию.

Члены следственно-оперативной группы Конотопского отдела полиции изъяли у задержанного предмет, похожий на пистолет марки Флобер, и доставили в участок.

Злоумышленником оказался 26-летний местный житель. Следователи квалифицировали его действия как грабеж и открыли уголовное производство по ст. 186 УК Украины.

Его судьбу на следующие несколько лет определит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.