В Сумах снова митингуют предприниматели (видео) Сумские предприниматели снова протестуют против карантина выходного дня.

Сегодня, 13 ноября, в полдень сумские предприниматели, которые должны закрываться на выходные из-за решения Кабмина о введении карантина выходного дня, собрались на площади Независимости.

С очередным протестом против карантина выходного дня вышли рестораторы, представители фитнес-клубов, торгово-развлекательных центров, сферы предоставления услуг - собственно, те, кому уже в эту субботу и воскресенье работать запрещено.

Митингующие утверждают, что остановка бизнеса на выходные - это потеря смысла работать всю следующую неделю. Потому что посетители в большинстве приходят в заведения в субботу и воскресенье. Убеждены, что такой локдаун будет означать потерю рабочих мест, а также угрозу закрытия.

С такой акцией предприниматели вышли на опережение. Вводить ли карантин выходного дня в Сумах еще не решили. Мэр Сум говорит, решение будут принимать после того, как будет обнародовано постановление Кабмина. Тогда свое решение должен принять областная комиссия. А потом власть - учитывая реакцию обладминистрации – будет решать, кому и как придется работать в выходные. На которые, кстати, приходится и второй тур выборов городского головы. Под карантин выходного дня избирательные участки не будут подпадать, пишет ТСН.