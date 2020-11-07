Кто имеет право штрафовать за отсутствие маски? Кто имеет право штрафовать за отсутствие маски и от чего будет зависеть сумма штрафа пояснил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко во время брифинга по ситуации с заболеванием коронавирусной инфекцией.

По его словам, Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий усиление ответственности за нарушение карантинных ограничений, в частности по неношении маски в общественных местах. За это предусматривается штраф в размере от 170 до 255 гривен.

Как говорится в пояснительной записке, проект закона предлагает статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнить ч.2, предусмотрев административную ответственность за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок.

Полиция и органы Госпродпотребслужбы имеют право налагать штрафы за отсутствие маски в общественных местах сразу на месте, без решения суда.

За нарушение любых правил карантина сейчас существует единственный штраф - от 17 до 34 тысяч гривен.

Также 11 ноября Кабмин внес изменения в постановление КМУ от 22 июля 2020 № 641, в соответствии с которой по всей Украине введена «оранжевая» зону эпидопасности.