Кто имеет право штрафовать за отсутствие маски?

По его словам, Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий усиление ответственности за нарушение карантинных ограничений, в частности по неношении маски в общественных местах. За это предусматривается штраф в размере от 170 до 255 гривен.
Как говорится в пояснительной записке, проект закона предлагает статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнить ч.2, предусмотрев административную ответственность за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок.
Полиция и органы Госпродпотребслужбы имеют право налагать штрафы за отсутствие маски в общественных местах сразу на месте, без решения суда.
За нарушение любых правил карантина сейчас существует единственный штраф - от 17 до 34 тысяч гривен.
Также 11 ноября Кабмин внес изменения в постановление КМУ от 22 июля 2020 № 641, в соответствии с которой по всей Украине введена «оранжевая» зону эпидопасности.