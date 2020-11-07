Сумська поліція повідомляє про зміни в Правилах дорожнього руху

При цьому окремий дорожній знак встановлювати не будуть. Рух велосипедистів буде передбачено знаком "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів". Рух дозволяється лише в попутному напрямку.

До цього, рух велосипедистів смугою для маршрутних транспортних засобів був заборонений і дозволявся в окремих випадках при наявності відповідних дорожніх знаків і розмітки.

Також, згідно з новими стандартами дорожньої розмітки передбачена відповідна горизонтальна розмітка, яка позначає загальні смуги для руху велосипедистів та громадського транспорту.

Крім того, для пішоходів, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям в темний час доби, вводиться обов'язкове використання світлоповертальних елементів (стрічка, наклейка, жилет тощо). Раніше в правилах цю вимогу потрібно було виконувати "за можливості".

Поліція Сумщини рекомендує всім учасникам дорожнього руху бути надзвичайно уважними на дорогах, і в день, і вночі, аби уникнути травматизму, загибелі людей, тварин та пошкоджень транспортних засобів. Бережіть своє життя та життя оточуючих.