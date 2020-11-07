В Сумах патрульные обнаружили нетрезвого иностранца за рулем легковушки На улице Роменской стражи порядка остановили автомобиль BMW, водитель которого двигался с нарушением ПДД.

Проверяя документы, полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Иностранец, который управлял автомобилем, согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки. Результат освидетельствования подтвердил пребывания мужчины в состоянии опьянения - 1,85 промилле, что более чем 9 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП и отстранили его от управления.