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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42801

Предприниматели перекрыли дорогу в Ахтырке

Более 150 жителей Ахтырки собрались под зданием Ахтырского городского совета.

Глава профсоюза предпринимателей Ахтырского района Наталья Биленко призвала коллег к активным действиям с требованиями к власти прекратить давление на малый бизнес, пишет Спецкор.

Пикетчики решили провести часовую акцию с 10:00 до 11:00. Утром под мэрией собралось около 150 человек.

Люди держали плакаты с надписями SaveФОП и требуют у властей отменить ограничения для предпринимателей, которые начали действовать из-за карантина.

Среди требований протестующих также против введения в действие закона, которым вводятся драконовские штрафы и кассовые аппараты в смартфоне.

В частности, предприниматели Ахтырки не поддерживают принятого накануне решения Правительства о введении карантина выходного дня.

После часа протеста все переместились в мэрию и стали вызывать мэра, Игоря Алексеева, который еще несколько дней будет руководить Ахтыркой.

Мэр вышел и под аплодисменты присутствующих сообщил, что никаких ограничений предпринимателям внедрять не собирается. Однако, вскоре придет новый мэр - врач Павел Кузьменко, какую он займет позицию относительно карантина, неизвестно.

Пикетчики считают, если не будет принято никаких мер со стороны власти, то такие ограничения уничтожат малый и средний бизнес, который и так с начала года страдает большие убытки из-за пандемии.

Митингующие перекрыли центральную дорогу в Ахтырке и требуют послабления карантина и давления на бизнес.

Если городские власти Ахтырки не пойдет им на уступки, обещают поехать в Киев под стены правительства, чтобы поддержать протесты #SaveФОП и в ближайшие дни перекрыть трассу Сумы-Харьков.

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