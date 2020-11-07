В Сумах с понедельника восстанавливают очное обучение всех школьников Во исполнение Постановления Кабинета «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641» от 11 ноября 2020 № 1100, в Сумах с понедельника, 16 ноября, возобновляется учеба в школах учеников средней и старшей звена.

Согласно этому документу, не возбраняется посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования. Вместе с тем учебный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированношл художественного образования прекращается в случае, когда на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения, пишет сайт Сумской мэрии.