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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:0017702

В Сумах с понедельника восстанавливают очное обучение всех школьников

Во исполнение Постановления Кабинета «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641» от 11 ноября 2020 № 1100, в Сумах с понедельника, 16 ноября, возобновляется учеба в школах учеников средней и старшей звена.

Согласно этому документу, не возбраняется посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.

Вместе с тем учебный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированношл художественного образования прекращается в случае, когда на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения, пишет сайт Сумской мэрии.

Общество

Комментарии

Sup
Aon
Сегодня 16:25

Народ, хоть в лицо знает тех, кто его на смерть отправляет.
Перед походом в школу, желательно бы родителям сходить посмотреть, как люди задыхаются, и на что будут смотреть дети после школы.
Хотя, выборы - важней жизни.

Егорова
Светлана83
Сегодня 16:33

Ничего.  Кто не здохнет, посчитает, сколько отнесли в аптеку и сколько здоровья проср@ли - прозреет, какая нынче школа дорогая. 

Но народ это все равно ничему не научит - его все равно @@@@@...

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