В Сумах с понедельника восстанавливают очное обучение всех школьников

Согласно этому документу, не возбраняется посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.
Вместе с тем учебный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированношл художественного образования прекращается в случае, когда на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учебного заведения, пишет сайт Сумской мэрии.
Aon
Народ, хоть в лицо знает тех, кто его на смерть отправляет.
Перед походом в школу, желательно бы родителям сходить посмотреть, как люди задыхаются, и на что будут смотреть дети после школы.
Хотя, выборы - важней жизни.
Светлана83
Ничего. Кто не здохнет, посчитает, сколько отнесли в аптеку и сколько здоровья проср@ли - прозреет, какая нынче школа дорогая.
Но народ это все равно ничему не научит - его все равно @@@@@...