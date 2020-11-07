Сумський сервісний центр працюватиме в суботу за звичним графіком Сервісний центр МВС у Сумах повідомляє, що запровадження карантину вихідного дня не вплине на роботу установи, а тому в суботу центр працюватиме за звичним графіком – з 9:00 до 16:45.

Та містянам нагадують про обмеження кількості відвідувачів у приміщеннях сервісного центра МВС у зв'язку з протиепідемічними санітарними вимогами. Послуги можна отримати виключно за попереднім особистим записом, який можливий на 15 днів уперед: - онлайн, через функціонал, що розміщений на сайті;

- у разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги – за тел.: (0542)66-88-42.