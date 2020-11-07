Сумчане просят закрыть проезд на Воскресенскую из пер. 9 Мая На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Восстановить забор и контроль въезда на улицу Воскресенскую».

«Улица Воскресенская и Соборная перенасытились автомобилями и создают все больше риска для прохожих. По словам свидетелей, автомобили неоднократно создавали проблемы для передвижения пешеходов, были столкновения автомобилей с людьми, что недопустимо на центральных пешеходных улицах города.

Просим городской совет принять меры, требуем установить надежную защиту для предотвращения въезда на улицу Воскресенске из переулка 9-го Мая, обеспечить контроль и оставить въезд исключительно через боллард из пер. Терезова для обслуживающих организаций и жителей, проживающих на этих улицах», - пишет автор петиции Тищенко Дмитрий Сергеевич.

По состоянию на 13 ноября петицию подписали 42 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 45 дней.

Подписать петицию можно здесь.