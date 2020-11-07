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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24523

На Сумщине дали 4 года за смертельное ДТП

К 4 годам лишения свободы приговорен виновник смертельного ДТП.

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 28-летнего конотопчанина, который совершил смертельное ДТП.

Речь идет о событии, которое произошло 9 июня 2020 года около 9:00 на участке дороги Выровка-Таранское в Конотопском районе. Водитель транспортного средства «Chery» не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость на закруглении дороги, в результате чего выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2111». В результате аварии погиб 56-летний водитель «ВАЗ», пассажир «Chery» получил телесные повреждения средней тяжести. Виновник ДТП находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.

По приговору суда обвиняемого приговорили к 4 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года (ч. 2 ст. 286 УК Украины). В то же время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и он взят под стражу зале суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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