На Сумщине поймали изобретательного мошенника Полицейские сообщили о подозрении мужчине, который мошенническим путем завладел электронными гаджетами.

В Путивле с помощью к полицейским обратились сотрудники одного из почтовых отделений города. Они рассказали, что в последнее время к ним довольно часто наведывается подозрительный мужчина, которому присылают дорогостоящую технику. Однако за посылки он не платит - товар якобы получает уже оплаченный. Однако отправители жалуются на то, что денег за сделку они не получали. К тому же, в их личном кабинете при загадочных обстоятельствах менялся способ оплаты на «уже оплачен».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции отправились к «покупателю» домой и подробно опросили его о данных случаях. Тот сначала отрицал свою причастность к этим сделкам. Однако потом все же рассказал, что он использовал новую мошенническую схему. По словам злоумышленника, особенность этой схемы заключается в том, что он заказывает товар неоплаченным, а в процессе доставки меняет в личном кабинете отправителя способ оплаты. Далее приходит в почтовое отделение и платит только за услуги доставки.

Работники полиции обнаружили в личных вещах злоумышленника один из разыскиваемых гаджетов, это - дорогой мобильный телефон. Мужчина признается, что другой мобильный уже успел сбыть.

Сейчас полицейские доказали причастность мужчины пока к двум таким фактам и сообщили ему о подозрении согласно ст. 190 «Мошенничество» и ч. 1 ст. 222 «Мошенничество с финансовыми ресурсами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.