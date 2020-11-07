Як в умовах карантину змінився ринок праці на Сумщині? В умовах карантину ринок праці області зазнає певних змін. З квітня по вересень поточного року простежувалася тенденція до збільшення користувачів послугами та суттєвого зменшення кількості вакансій.

На початок квітня на обліку в службі зайнятості перебувало 15,8 тис. шукачів роботи, а вже на кінець місяця, коли були введені суворі карантинні обмеження, цей показник сягнув 21,1 тис. безробітних осіб. До вересня включно кількість безробітних, які щомісячно отримували послуги з працевлаштування, перевищувала двадцяти тисячну позначку, де пік прийшовся на травень (24,7 тис. осіб) та липень (24,9 тис. чоловік). З жовтня цей показник змінився у бік зменшення і на початок листопада становив 15,3 тис. клієнтів служби зайнятості.

«Вийти на рівень початку квітня – позитивна тенденція і на це вплинуло декілька чинників, основним з яких є якісна посередницька роль служби зайнятості між шукачами та надавачами роботи», - зауважив директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Фахівці весь цей час не припиняли підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців – кваліфікований персонал. Так, за період карантину, 4,2 тис. роботодавців області подали інформацію щодо потреби у працівниках. Найбільш затребуваними були водії, швачки, підсобні робітники, продавці продовольчих товарів, машиністи котельної, кухарі, електромонтери, вантажники, слюсарі-ремонтники, токарі, оператори котельної.

На суттєве зменшення зареєстрованих безробітних вплинули сезонні ознаки ринку праці, коли навесні підвищується попит на професії сільськогосподарського напрямку, восени збільшується потреба на операторів та машиністів котелень. Тут служба зайнятості активно й швидко реагує на виклики часу, на замовлення роботодавців навчаючи, перенавчаючи, підвищуючи кваліфікацію за затребуваними робітничими професіями на базі Сумського ЦПТО ДСЗ.

За період карантину працевлаштовано за сприяння служби зайнятості 12,3 тис. громадян, найбільше у жовтні – 2,4 тис. осіб.

В період карантину служба зайнятості сприяла не тільки працевлаштуванню клієнтів, а й надавала дієву підтримку роботодавцям, які скоротили чи призупинили свою діяльність.

«Суттєвою підтримкою стало рішення Уряду про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. З початку дії відповідної норми Закону (28.04.2020) по 31 жовтня 2020 року роботодавцями подано 11,9 тис. пакетів документів, прийнято позитивних рішень – 11,7 тис., охоплено виплатами – 17,2 тис. громадян. Фінансова підтримка склала майже – 100 млн. грн. Обласна служба зайнятості застосовує всі можливі заходи по збереженню взаємодії з роботодавцями Сумської області, аби забезпечити роботою тих, хто цього потребує, незважаючи на карантинні обмеження», зазначив Володимир Підлісний.