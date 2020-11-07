Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:57124

Як в умовах карантину змінився ринок праці на Сумщині?

В умовах карантину ринок праці області зазнає певних змін. З квітня по вересень поточного року простежувалася тенденція до збільшення користувачів послугами та суттєвого зменшення кількості вакансій.

На початок квітня на обліку в службі зайнятості перебувало 15,8 тис. шукачів роботи, а вже на кінець місяця, коли були введені суворі карантинні обмеження, цей показник сягнув 21,1 тис. безробітних осіб. До вересня включно кількість безробітних, які щомісячно отримували послуги з працевлаштування, перевищувала двадцяти тисячну позначку, де пік прийшовся на травень (24,7 тис. осіб) та липень (24,9 тис. чоловік). З жовтня цей показник змінився у бік зменшення і на початок листопада становив 15,3 тис. клієнтів служби зайнятості.

«Вийти на рівень початку квітня – позитивна тенденція і на це вплинуло декілька чинників, основним з яких є якісна посередницька роль служби зайнятості між шукачами та надавачами роботи», - зауважив директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Фахівці весь цей час  не припиняли підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців – кваліфікований персонал. Так, за період карантину, 4,2 тис. роботодавців області подали інформацію щодо потреби у працівниках. Найбільш затребуваними були водії, швачки, підсобні робітники, продавці продовольчих товарів,  машиністи котельної, кухарі, електромонтери, вантажники, слюсарі-ремонтники, токарі, оператори котельної. 

На суттєве зменшення зареєстрованих безробітних вплинули сезонні ознаки ринку праці, коли навесні підвищується попит на професії сільськогосподарського напрямку, восени збільшується потреба на операторів та машиністів котелень. Тут служба зайнятості активно й швидко реагує на виклики часу, на замовлення роботодавців навчаючи, перенавчаючи, підвищуючи кваліфікацію за затребуваними робітничими професіями на базі Сумського ЦПТО ДСЗ.

За період карантину працевлаштовано за сприяння служби зайнятості 12,3 тис. громадян, найбільше у жовтні – 2,4 тис. осіб.

В період карантину служба зайнятості сприяла не тільки працевлаштуванню клієнтів, а й надавала дієву підтримку роботодавцям, які скоротили чи призупинили свою діяльність.

«Суттєвою підтримкою стало рішення Уряду про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. З початку дії відповідної норми Закону (28.04.2020) по 31 жовтня 2020 року роботодавцями подано  11,9 тис. пакетів документів, прийнято позитивних рішень – 11,7 тис., охоплено виплатами  – 17,2 тис. громадян. Фінансова підтримка склала майже – 100 млн. грн. Обласна служба зайнятості застосовує всі можливі заходи по збереженню взаємодії з роботодавцями Сумської області, аби забезпечити роботою тих, хто цього потребує, незважаючи на карантинні обмеження», зазначив Володимир Підлісний.   

Экономика

Новости

В Сумах с понедельника восстанавливают очное обучение всех школьников 2
Сегодня 15:00
На Сумщине 680 новых случаев коронавируса: подробности 1
Сегодня 09:01
Кабмин утвердил назначение главы Сумской ОГА
11.11.2020 16:28
У Сумах розпочались передвиборчі дебати: мер не прийшов (трансляція)
Сегодня 19:28
На Сумщине СБУ блокировала нелегальный ввоз красной икры из РФ почти на миллион гривен
Сегодня 19:05
Як в умовах карантину змінився ринок праці на Сумщині?
Сегодня 17:57
Ночью в Белополье пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 17:38
Як ціна на газ може вплинути на тарифи тепловиків у Сумах
Сегодня 17:35
У сумській 27-й артбригаді видали “Книгу пам’яті” про загиблих побратимів
Сегодня 17:32
С понедельника в Сумах открывается театр им. Щепкина
Сегодня 16:58
На Сумщине поймали изобретательного мошенника
Сегодня 16:48
Сумський сервісний центр працюватиме в суботу за звичним графіком
Сегодня 16:20
view counter

Статьи

Скільки коштувала передвиборча кампанія кандидатів на посаду міського голови Сум
Сегодня 08:48
Сумський баскетболіст розповів, як хворіє на коронавірус
Вчера 23:25
Новий загальнодержавний карантин: що заборонять у будні та вихідні, повний список обмежень
Вчера 19:38
Полный список требований МФО, позволяющих взять займ без звонков
Вчера 16:01
День борьбы с диабетом: знание- сила ®
Вчера 10:01
Андрій Букін: "Сумщину як сировинний придаток здали сусіднім харківським елітам"
Вчера 09:57
Нагрели... Тарифы на тепло не понизились
11.11.2020 15:41
Новий склад Сумської облради сформують представники 6 партій
11.11.2020 09:07
Депутати новообраної Сумської міської ради: хто вони?
11.11.2020 09:05
Витривалість, стресостійкість, гнучкість: топ-10 навичок, які будуть потрібні для роботи через п’ять років
10.11.2020 17:05
Результаты выборов в 5 райсоветах Сумщины: какие партии прошли?
10.11.2020 15:21
Сдавал тесты в Киеве и сильно переживал: подробности гибели в ДТП семьи прокурора из Сум
07.11.2020 15:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.