У сумській 27-й артбригаді видали “Книгу пам’яті” про загиблих побратимів

“Ідея, звичайно, гарна, є пам'ять якась, хоч не забувають. Це дуже добре, що є хоча б спогади, які залишаться для онуків. Вони будуть бачити”, - так про книгу говорить батько Олексія Калюжного Володимир Калюжний.

Суспільне Суми

Його син загинув 3 вересня 2014 року біля Старобільська під час обстрілу з території Російської Федерації. Історії Олексія і 30-ти інших військовослужбовців два роки тому почала збирати і записувати офіцерка відділення морально-психологічного забезпечення Ірина Шуть, пише Суспільне.

“Спочатку це були просто такі начерки, якісь чорнові матеріали, які ще не виливалися в книгу, яку можна було б здати до друку. Коли перечитуєш матеріали інших людей, розділяєш цей біль, втрату, хочеться додати щось своє: від імені особового складу, від військової частини, яка стала не просто учасником, а свідком трагічних подій, і тут все почалося”, - розповідає вона.

Суспільне Суми

Заступник командира 27-ї артбригади Дмитро Горб говорить: “У цю книжку включені і військовослужбовці, які проходили службу в 41-му батальйоні, який потім було підпорядковано нашій військовій частині. Це пересічні громадяни, які проходили службу за мобілізацією, але так сталося, що на сході нашої країни зупинився їхній життєвий шлях”.

Передали книги 27-й артбригаді 13 листопада у Сумському найіональному аграрному університеті.

“Ми допомогли видати цю “Книгу пам’яті”, вона невелика, але несе в собі дуже велике морально-психологічне навантаження, тому що це є книга пам’яті”, - говорить ректор університету Володимир Ладика.

Суспільне Суми

На знак вдячності за видану книгу представники артбригади привезли експонати для історичного музею університету.

“Книга пам’яті” містить 31 історію загиблих бійців. Ознайомитися з ними можна буде в музеях, школах, бібліотеках Сум.

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