Як ціна на газ може вплинути на тарифи тепловиків у Сумах

Жовтневі платіжки виявились дещо менші, ніж за аналогічний період минулого року. Як надалі будуть змінюватись ціни, Суспільне дізнавалось у постачальників тепла та експертів.
"Люди споживають тепло по тарифу, який був у серпні затверджений виконкомом Сумської міської ради. Вартість газу, яка була включена в тариф, згідно розрахунків – це середньозважена ціна за попередній опалювальний період. Вона складала 5 гривень 37 копійок за м3 з НДС. У вересні та жовтні ціни на газ зросли й складають тепер понад шість гривень. Прогнозується і 7, і 8 гривень за м3", – розповідає заступниця директора котельні північного промвузла Ірина Рибальченко.
З її слів, українські ціни на газ формуються відповідно до цін на Європейських ринках. Якщо б вже сьогодні постачальник переглядав вартість газу, він мав би бути дорожчим на 13%. І це означало б, щоб ціна за кубометр сягне 7 гривень, а тарифи на тепло своєю чергою зростають на 20%.
"Точну ціну на газ на листопад ми знатимемо наприкінці листопада, тому зараз розраховуємо рахунки по 5,37, а може в кінці листопада буде ціна на газ і 7 гривень, ми цього ще не знаємо. Ми очікуємо ці дані", – пояснює пані Ірина.
Які платіжки за жовтень
Сум'янку Людмилу Янушеву, яка мешкає у дев'ятиповерхівці на Курській, обслуговує Котельня північного промвузла. Жінка отримала платіжку за опалення і знайшла вдома минулорічну за аналогічний період.
"Централізоване у нас опалення і рахується за квадратними метрами. Оскільки в нас квартира маленька - 20,5 м кв. всього опалювальної площі, тому у нас сума невелика. В минулому році вийшло 145 гривень за жовтень, у цьому році – 116 гривень".
У квитанції містянки за жовтень 2019 року вказано тариф – 7 гривень за квадратний метр. Цьогоріч за аналогічний період – 5 гривень 68 копійок.
За словами Ірини Рибальченко, зменшення ціни у жовтневій платіжці – не означає зменшення вартості тепла. Адже, це плата лише за півмісяця, а розмір оплати залежить від спожитих обсягів, у тому числі – через погоду.
Осінь 2020, як і торішня, – теплі, розповіли у сумському гідрометцентрі.
"Особливостями жовтня місяця, як 2019-2020 року було те, що температурний режим видався набагато тепліший за кліматичну норму. А жовтень 2020–го року взагалі був аномально теплим, таких високих температур не спостерігалось протягом за останні 75 років. Також характерною особливістю осені, як 2019, так 2020 року був значний недобір опадів", – розповів завідувач сектору сумського гідрометцентру Юрій Літвінов
Зима ж цього року, за його словами та прогнозами, буде дещо теплішою від кліматичної норми. Це означає, що середньомісячна температура, як у грудні, січні, так і в лютому прогнозовано буде на 1-2 градуси вища за норму.
Крім Котельні північного промвузла, у Сумах опалює житло містян товариство "Сумитеплоенерго" - воно надає послугу понад 900 будинкам. На наше прохання розповісти про плани на перегляд своїх тарифів, преслужба підприємства надіслала лист. У ньому йдеться, що ціна на газ постійно змінюється, як і решта складових.
"Крім ціни газу, також змінюються й інші витратні складові тарифу на теплову енергію, такі як: електроенергія, мінімальна заробітна плата, тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення та інші. Згідно законодавства, в разі зміни цін, в тому числі на паливну складову, як ліцензіат, так і НКРЕКП можуть ініціювати перегляд тарифів на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії та постачання гарячої води", йдеться у листі від підприємства.
На сайті "Нафтогаз груп" зазначено, що у жовтні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії (без податку на додану вартість, транспортування та розподілу) – понад 5 тис 300 грн за тис. куб. м.
"100% на сьогоднішній день у Сумах ніхто не володіє ситуацією, що сьогодні відбувається і що буде через 3 дні. Планується підвищення ціни на газ для постачальників тепла, це на рівні держави вже озвучено, але жоден ще не надав цифри та договірні відносини. Ціна чітко прописується на папері. І від неї розраховуються зміни", – розповідає громадський інспектор із питань ЖКГ Олексій Пархомчук.
Також він пояснив Суспільному, що зміна тарифів відбудеться тоді, коли постачальнику стає невигідно надавати послугу.