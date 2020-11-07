Як ціна на газ може вплинути на тарифи тепловиків у Сумах Жовтневі платіжки за тепло вже у скринях у сумчан. Це перші рахунки, які отримали містяни після дозволу Уряду компаніям-постачальникам кілька разів за рік переглядати тарифи відповідно до ринкових цін на паливо.

Жовтневі платіжки виявились дещо менші, ніж за аналогічний період минулого року. Як надалі будуть змінюватись ціни, Суспільне дізнавалось у постачальників тепла та експертів.

"Люди споживають тепло по тарифу, який був у серпні затверджений виконкомом Сумської міської ради. Вартість газу, яка була включена в тариф, згідно розрахунків – це середньозважена ціна за попередній опалювальний період. Вона складала 5 гривень 37 копійок за м3 з НДС. У вересні та жовтні ціни на газ зросли й складають тепер понад шість гривень. Прогнозується і 7, і 8 гривень за м3", – розповідає заступниця директора котельні північного промвузла Ірина Рибальченко.

З її слів, українські ціни на газ формуються відповідно до цін на Європейських ринках. Якщо б вже сьогодні постачальник переглядав вартість газу, він мав би бути дорожчим на 13%. І це означало б, щоб ціна за кубометр сягне 7 гривень, а тарифи на тепло своєю чергою зростають на 20%.

"Точну ціну на газ на листопад ми знатимемо наприкінці листопада, тому зараз розраховуємо рахунки по 5,37, а може в кінці листопада буде ціна на газ і 7 гривень, ми цього ще не знаємо. Ми очікуємо ці дані", – пояснює пані Ірина.

Які платіжки за жовтень



Сум'янку Людмилу Янушеву, яка мешкає у дев'ятиповерхівці на Курській, обслуговує Котельня північного промвузла. Жінка отримала платіжку за опалення і знайшла вдома минулорічну за аналогічний період.

"Централізоване у нас опалення і рахується за квадратними метрами. Оскільки в нас квартира маленька - 20,5 м кв. всього опалювальної площі, тому у нас сума невелика. В минулому році вийшло 145 гривень за жовтень, у цьому році – 116 гривень".

У квитанції містянки за жовтень 2019 року вказано тариф – 7 гривень за квадратний метр. Цьогоріч за аналогічний період – 5 гривень 68 копійок.

За словами Ірини Рибальченко, зменшення ціни у жовтневій платіжці – не означає зменшення вартості тепла. Адже, це плата лише за півмісяця, а розмір оплати залежить від спожитих обсягів, у тому числі – через погоду.

Осінь 2020, як і торішня, – теплі, розповіли у сумському гідрометцентрі.

"Особливостями жовтня місяця, як 2019-2020 року було те, що температурний режим видався набагато тепліший за кліматичну норму. А жовтень 2020–го року взагалі був аномально теплим, таких високих температур не спостерігалось протягом за останні 75 років. Також характерною особливістю осені, як 2019, так 2020 року був значний недобір опадів", – розповів завідувач сектору сумського гідрометцентру Юрій Літвінов

Зима ж цього року, за його словами та прогнозами, буде дещо теплішою від кліматичної норми. Це означає, що середньомісячна температура, як у грудні, січні, так і в лютому прогнозовано буде на 1-2 градуси вища за норму.

Крім Котельні північного промвузла, у Сумах опалює житло містян товариство "Сумитеплоенерго" - воно надає послугу понад 900 будинкам. На наше прохання розповісти про плани на перегляд своїх тарифів, преслужба підприємства надіслала лист. У ньому йдеться, що ціна на газ постійно змінюється, як і решта складових.

"Крім ціни газу, також змінюються й інші витратні складові тарифу на теплову енергію, такі як: електроенергія, мінімальна заробітна плата, тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення та інші. Згідно законодавства, в разі зміни цін, в тому числі на паливну складову, як ліцензіат, так і НКРЕКП можуть ініціювати перегляд тарифів на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії та постачання гарячої води", йдеться у листі від підприємства.

На сайті "Нафтогаз груп" зазначено, що у жовтні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії (без податку на додану вартість, транспортування та розподілу) – понад 5 тис 300 грн за тис. куб. м.

"100% на сьогоднішній день у Сумах ніхто не володіє ситуацією, що сьогодні відбувається і що буде через 3 дні. Планується підвищення ціни на газ для постачальників тепла, це на рівні держави вже озвучено, але жоден ще не надав цифри та договірні відносини. Ціна чітко прописується на папері. І від неї розраховуються зміни", – розповідає громадський інспектор із питань ЖКГ Олексій Пархомчук.

Також він пояснив Суспільному, що зміна тарифів відбудеться тоді, коли постачальнику стає невигідно надавати послугу.