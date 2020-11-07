На Сумщине СБУ блокировала нелегальный ввоз красной икры из РФ почти на миллион гривен Служба безопасности Украины предупредила попытку незаконного перемещения через госграницу крупной партии лососевой икры.

Установлено, что пятеро жителей одного из приграничных районов организовали трафик нелегального перемещения продовольственных товаров с территории РФ. Фигуранты ввозили продукцию в обход установленных пунктов пропуска.

По предварительным данным, ежемесячно дельцы переправляли на собственных транспортных средствах грузы на сумму почти миллион гривен.

Правоохранители задержали фигурантов в Великописаревском районе во время незаконного перемещения через госграницу почти 300 килограммов красной икры.

Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности всех виновных лиц.

Блокировка противоправной деятельности проводилось совместно с военнослужащими Сумского пограничного отряда, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.