На Сумщине СБУ блокировала нелегальный ввоз красной икры из РФ почти на миллион гривен

Установлено, что пятеро жителей одного из приграничных районов организовали трафик нелегального перемещения продовольственных товаров с территории РФ. Фигуранты ввозили продукцию в обход установленных пунктов пропуска.
По предварительным данным, ежемесячно дельцы переправляли на собственных транспортных средствах грузы на сумму почти миллион гривен.
Правоохранители задержали фигурантов в Великописаревском районе во время незаконного перемещения через госграницу почти 300 килограммов красной икры.
Сейчас продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности всех виновных лиц.
Блокировка противоправной деятельности проводилось совместно с военнослужащими Сумского пограничного отряда, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.