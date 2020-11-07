Сумские команды проиграли в высшей лиге Сегодня, 13 ноября, в Сумах прошло сразу два матча чемпионата Украины по гандболу среди мужчин в высшей лиге.

В Сумах прошли игры 3-го тура. Сначала лебединская «Єдність» встречалась с ужгородскими «Карпатами». К сожалению, пятый матч дебютантов высшей лиги тоже завершился поражением – 19:37 (9:16). За лебединцев забивали: Дмитрий Журавель, Станислав Алферов, Михаил Яценко – по 4, Владислав Иуткин – 3, Артем Олексюк, Анатолий Шпаков – по 2.

Дальше сумской «RGM-Group-СумДУ» играла протии «УДХТУ» из Днепра. Эта игра также завершилась победой гостей – 23:29 (14:13). За наших забивали: Андрей Громовский и Александр Колесников – по 5, Ростислав Рогович – 4, Иван Чеботар – 3, Кирилл Чехранов и Андрей Ярошенко – по 2, Владислав Чайка и Андрей Занимонець – по 1.

Завтра повторные матчи.