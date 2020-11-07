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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:11207

Сумские команды проиграли в высшей лиге

Сегодня, 13 ноября, в Сумах прошло сразу два матча чемпионата Украины по гандболу среди мужчин в высшей лиге.

В Сумах прошли игры 3-го тура. Сначала лебединская «Єдність» встречалась с ужгородскими «Карпатами». К сожалению, пятый матч дебютантов высшей лиги тоже завершился поражением – 19:37 (9:16). За лебединцев забивали: Дмитрий Журавель, Станислав Алферов, Михаил Яценко – по 4, Владислав Иуткин – 3, Артем Олексюк, Анатолий Шпаков – по 2.

Дальше сумской «RGM-Group-СумДУ» играла протии «УДХТУ» из Днепра. Эта игра также завершилась победой гостей – 23:29 (14:13). За наших забивали: Андрей Громовский и Александр Колесников – по 5, Ростислав Рогович – 4, Иван Чеботар – 3, Кирилл Чехранов и Андрей Ярошенко – по 2, Владислав Чайка и Андрей Занимонець – по 1.

Завтра повторные матчи.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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