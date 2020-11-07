Дебаты в Сумах без мэра: реакция соцсетей Сегодня, 13 ноября, должны были пройти предвыборные дебаты кандидатов на кресло мэра Сум.

Однако мэр Сум Александр Лысенко на них не пришел, хоть и обещал. Был только Вадим Акперов. Посмотреть «дебаты» можно здесь. А тут реакция соцсетей на неявку мэра.