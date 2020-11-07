На Сумщине 656 новых случаев коронавируса: 9 летальных На утро 14 ноября в Сумской области подтверждено уже 17437 случаев заболевания COVID-19.

За пятницу подтверждено 656 новых случаев. 9 человек умерли от последствий болезни, - всего 259. Выздоровело 171 человек, - всего 6691. Болеют 10487.