В Сумах на дороге сбили пенсионерку В ДТП пострадала пенсионерка - полиция устанавливает обстоятельства столкновения.

Происшествие случилось 13 ноября, в 17:10, на улице Прокофьева в областном центре. Будучи за рулем минивэна «Ситроен Немо», 59-летний сумчанин совершил наезд на женщину-пешехода.

Как установила вызванная на место аварии следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, пострадавшая - 72-летняя жительница одного из близлежащих домов. Ее с многочисленными травмами бригада «скорой помощи» доставила в областную больницу.

Работники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП. По результатам проверок будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.