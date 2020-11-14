На Сумщине 17437 случаев COVID-19: подробности По состоянию на 14 ноября в Сумской области 17437 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 656 человек (Сумы - 221, Шостка - 19 Конотоп - 41, Ромны - 59, Ахтырка - 37, Глухов – 29, Лебедин – 30, Белопольский р-н - 32, Бурынский р-н - 38, В.-Писаревский р-н - 1, Глуховский р-н - 2, Конотопский р-н - 7, Краснопольский р-н - 10, Кролевецкий р-н – 17, Лебединский р-н - 7, Недригайловский р-н - 3, Ахтырский р-н - 8, Путивльский р-н - 4, Роменский р-н – 13, Сумской р-н - 54, Тростянецкий р-н - 7, Шосткинский р-н - 2, Ямпольский р-н - 15).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 259 летальных случая, из них за минувшие сутки - 9 (Сумы - 6, Ромны - 1, Сумской р-н - 1, Белопольский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 6691 человек, из них за минувшие сутки - 171 (Сумы - 72, Конотоп - 32, Ромны - 3, Глухов – 14, Лебедин - 1, Бурынский р-н – 19, Конотопский р-н - 3, Кролевецкий р н – 16, Л.-Долинский р-н - 2, Роменский р-н - 4, Сумской р-н - 2, Ямпольский р-н - 3).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумв было зафиксировано 10445 случаев заболевания, в Сумском районе - 1174, Белопольский район - 451, Бурынский район - 247, пгт Великая Писаревка – 22, г. Глухов - 261, Глуховский район - 78, г. Конотоп - 791, Конотопский район - 133, Краснопольский р-н - 126, Кролевецкий район - 396, г. Лебедин - 444, Лебединский р-н - 66, Липово-Долинский р-н - 58, Недригайловский район - 212, г. Ахтырка - 570, Ахтырский р-н - 146, Путивльский район - 82, г. Ромны - 600, Роменский район - 195, Серединабудский р-н - 52, Тростянецкий район - 314, г. Шостка - 425, Шосткинский р-н – 31, Ямпольский р-н - 118.