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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20

На Сумщине полицейские группы проверяют соблюдение карантинных норм (видео)

За последние сутки правоохранители проверили 397 субъектов хозяйствования. В шести из них за выявленные нарушения правил карантина людей составлены соответствующие административные материалы.

Только сегодня работники полиции областного центра проверили почти полсотни магазинов, торгово-развлекательных центров, заведений питания и спортивных залов. И обнаружили несколько случаев, когда вопреки требованиям карантинных норм некоторые из них функционировали в обычном режиме.

Правоохранители на постоянной основе будут проводить подобные проверки, чтобы минимизировать количество нарушений карантинного законодательства и предотвратить распространение инфекционной болезни.

Работники полиции работают в усиленном режиме, в пределах своей компетенции контролируя соблюдение карантинных норм как администрациями предприятий и организаций различной формы собственности, так и рядовыми жителями области.

Полицейские вновь напоминают гражданам о необходимости четко и безоговорочно соблюдать правила безопасности: пользоваться респираторными средствами защиты, перчатками и антисептиками; тщательно и часто мыть руки; избегать лишних визитов и собраний; соблюдать социальную дистанцию. И советуют владельцам и администрациям развлекательных заведений и заведений общественного питания с пониманием отнестись к нынешней сложной эпидемиологической ситуации и не нарушать требования карантинного законодательства. Ведь в противном случае возможна не только административная, но и уголовная ответственность, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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