Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание авто Сегодня, 14 ноября, в 00:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «Hyundai Accent» от сотрудников полиции, которым позвонил водитель авто и сообщил о пожаре в с. Рясне Краснопольского района.

На тушение направили дежурный караул 11-й государственной пожарно-спасательной части, которому пришлось преодолеть расстояние в 18 км от райцентра.

Из-за несвоевременного вызов, к моменту прибытия пожарных легковушка была полностью охвачена пламенем. В 00:48 возгорание локализовали, а в 1:14 - ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, возгорание произошло на выезде из села. Во время движения из-под капота пошел дым. Водитель остановил авто, однако из-за высокой температуры капота, который уже сильно нагрелся, не смог его открыть.

Причина пожара устанавливается, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.