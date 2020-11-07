На границе изъяли незаконно ввезенные из России гомеопатические препараты и БАДы Гомеопатические препараты и пищевые добавки с нарушением установленных правил пытался провезти пассажир автобуса, который следовал из Москвы в Херсон.

О возможном нарушении узнали оперативные сотрудники Сумского пограничного отряда. По их инициативе погранично-таможенная группа в пункте пропуска «Бачевск» тщательно проверила багаж 49-летнего гражданина Украины. В двух чемоданах путешественника выявлено более 500 упаковок гомеопатических препаратов - 88 наименований и около 60 упаковок пищевых добавок - 22 наименований. Обнаруженный незадекларированный товар изъят. Сотрудники таможни оформили в отношении нарушителя документы административного производства.