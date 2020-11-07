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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пожарные тушили возгорание комбайна (видео)

13 ноября в 15:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании комбайна вблизи с. Дремово Недригайловского района.

На тушение направили дежурный караул 16-й государственной пожарно-спасательной части, которому пришлось преодолеть расстояние в 11 км от райцентра.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил заднюю часть комбайна «CASE 2388» - моторный отсек, топливный бак, пластиковое отделки и 2 колеса. На ликвидацию пожара привлекли дополнительные силы и средства. Для обуздания горения дизельного топлива применили пенообразующую жидкость. В 16:07 пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить его распространение на кабину, жатку и весь комбайн и предотвратить опасность переброски пламени на кукурузное поле. В 17:36 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, пожар обнаружили слишком поздно. Комбайнер вместе с другими водителями автомобилей, которые привлекались к сбору кукурузы, пытались имеющимися огнетушителями и почвой самостоятельно обуздать возгорание. Несмотря на это пламя стремительно распространялось.

Причина пожара устанавливается, сообщает Управление ГСЧС ДСНС Украины в Сумской области.

Общество
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