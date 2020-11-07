Сумские команды дома взяли лишь очко Сегодня, 14 ноября, в Сумах прошли еще два матча 3-го тура чемпионата Украины по гандболу в высшей мужской лиге.

После вчерашних двух поражений, сегодня на двоих сумчане и лебединцы взяли лишь очко.

Сначала лебединская «Єдність» была разгромлена ужгородскими «Карпатами» 18:38 (8:20). Глы забивали: Михаил Яценко – 8, Станислав Алферов – 5, Владислав Иуткин – 2, Артем Олексюк, Анатолий Шпаков и Виктор Мищенко – по 1.

Затем сумской «RGM Group - СумДУ» добился ничьей с днепровским «УДХТУ» 23:23 (11:12). Гола на счету Андрея Занимонця – 7, Ивана Чеботара – 6, Александра Колесникова – 4, Кирилла Чехранова – 3, Андрей Громовского, Ростислава Роговича и Богдана Перекупко – по 1.

После этих игр лидируют «Карпаты» - 7 очков в 4 играх, дальше сумчане – 5 в 4, «УДХТУ» - 5 в 4. У лебединцев – 0 в 6 и последнее место.