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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41311

На Чешке провели кросс-гандикап

Сегодня, 14 ноября, в Сумах вокруг озера Чеха прошли традиционный соревнования по кросс-гандикапу.

Организовал забег клуб любителей бега «СКИФ» совместно с Race Project. Участники стартовали с определенным преимуществом во времени в соответствии с возрастной группой, к которой принадлежат, на 15 и 3 км.

В итоге лучшим на 15 км среди мужчин стал 54-летний Николай Придатко – 1:04:17, вторым –57-летний Юрий Худошенко – 1:05:20, третьим – 59-летний Борис Михайлов – 1:06:42.

Среди женщин лучшей стала 40-летняя Светелана Маковоз – 1:14:16, второй была 46-летняя Людмила Шелест – 1:17:55, третьей – 26-летняя Юлия Карпенко – 1:17:59.

На «тройке» лучшими были Сергей Проневич – 10:36 и Тамила Кошман – 14:24.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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