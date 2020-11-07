В Сумах предлагают перенести «карантин выходного дня» на понедельник и вторник На внеочередном заседании 14 ноября Сумской горисполком рассмотрел вопрос «карантина выходного дня».

А именно - предложение сумских предпринимателей и руководства Сум, если нет возможности вообще отказаться от карантина выходного дня, то хотя бы перенести эти дни на понедельник и вторник. Так местный бизнес меньше пострадает.

Мэр Сум Александр Лысенко объяснил: «Сегодня некоторые города вовсе не соглашаются с карантином выходного дня. Но никто на это не реагирует – карантин никто не отменяет. Мы же предлагаем в понедельник обратиться к Кабмину и поменять субботу и воскресенье на понедельник и вторник. Это будет неким компромиссом. Сомневаюсь, что кто-то откажется от локдауна в нынешней ситуации с коронавирусом. Возможно, дальше будут более жесткие меры. Но сейчас мы, по крайней мере, можем попробовать и смягчить ситуацию для бизнеса. Тем более что это предложение самого бизнеса. Это вариант выхода из сложившейся ситуации».

В итоге за проект решения поддержать предпринимателей и обратиться к Кабмину с просьбой перенести карантин выходного дня на понедельник и вторник проголосовали 13 членов исполкома, пишет Ваш шанс.