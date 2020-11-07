В Сумах снова ДТП на заправке с грузовыми авто На этот раз автопроисшествие произошло на автозаправочной станции на улице Ковпака.

Прибыв на место, инспекторы выяснили, что 47-летний водитель, управляя автомобилем Renault, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на припаркованный автомобиль DAF. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Во время проверки необходимых документов у водителей патрульные обнаружили в водителя Renault признаки алкогольного опьянения. Он прошел освидетельствование на месте происшествия в присутствии свидетелей. Результат оказался положительным - 1,71 промилле.

На водителя грузовика патрульные составили два протокола: по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.