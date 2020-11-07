В Ахтырке 3-летняя девочка закрыла бабушку на балконе 13 ноября в Службу спасения «101» поступило 7 сообщений о необходимости оказания помощи. Была оказана помощь 4 пожилым людям, которые оказались закрытыми в помещениях и нуждались в медицинской помощи и одной малолетнему ребенку.

Так, в г. Ахтырка в 15:21 отделения дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части было вызвано на ул. Батюка. По предварительной информации, в квартире пятиэтажного дома в комнате без присмотра взрослых осталась 3-летняя девочка, а ее бабушка оказалась на балконе, поскольку малышка случайно закрыла дверь. Соседи, услышали бабушку и позвали родителей девочки, находившихся с меньшим ребенком на улице. Однако люди попасть в квартиру не смогли - помещение было закрыто изнутри. Спасатели с помощью выдвижной лестницы попали на балкон третьего этажа, где находилась женщина, и специнструментом открыли дверь в комнату и счастливая семья смогла воссоединиться.

В г. Глухов отделения дежурного караула 19-й государственной пожарно-спасательной части предотвратило беду. На ул. Киево-Московской в квартире пятиэтажного жилого дома в квартире осталась включенной газовая плита. Хозяева попасть в помещение не смогли из-за сломанного замка. Спасатели с помощью спецоборудования открыли входную дверь и люди вовремя выключили газовую плиту.

Всего к операциям по оказанию помощи населению привлекалось 26 человек личного состава и 7 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.