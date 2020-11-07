Сумские футзалисты добыли первую домашнюю победу в новом сезоне В перенесенном матче 10-го тура Экстра-лиги АФФК «Сумы» дома одержали волевую победу над львовской «Энергией» 4:1.

Первый тайм в целом прошел в равной борьбе, поэтому неудивительно, что соперники до перерыва обменялись голами и на этом закончили. Сначала Олег Гасюк на 12-й минуте классно открылся под передачу с углового и в касание пробил в левую девятку. Хозяева сравняли цифры на табло на 18-й минуте, когда Катеринин сумел побороться за мяч перед воротами, оттеснить Струка и пробить под перекладину.

Начало второй половины лучше удалось подопечным Ивана Скицкао Зеленкевич ситуативно оказался на позиции «столба», принял мяч, развернул защитника и в касание пробил в левый нижний угол.

За 10 минут до конца матча гости начали игру с пятым полевым. Как это часто бывает, риск себя не оправдал. Сначала Ессаргини на 34-й минуте матча пробил точно по пустым воротам со своей половины площадки, а затем Острога поставил корпус, принял мяч на линии вратарской и «прошил» голкипера. Как итог 4:1, и команда Ивана Скицко с 11 очками выходит на шестое место в турнирной таблице. «Энергетики» с 22 баллами остаются вторыми.