ФК «Сумы» выиграл у дубля «Кривбасса», «Тростянец» разгромил «Звезду» Сегодня, 14 ноября, ФК «Сумы» сыграл матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу среди любительских команд с «Кривбассом-2» (Кривой Рог).

Матч прошел на стадионе «Авангард» в Сумах. Игра прошла без зрителей. Правда, был замечен мэр Сум Александр Лысенко и управляющая делами исполкома Юлия Павлик.

Со счетом 4:1 победили сумчане. Авторы голов - Максим Чеглов (15, 90+2), Максим Ганжа (58) и Руслан Курдас (69).

ФК «Тростянец» в гостях играл против кропивницкой «Звезды». Матч завершился разгромом 0:8. Голы на счету Богачева (24), Гаврася (29, 60), Чмирьова (66), Ревина (71, 83), Анцибора (77), Слипухина (82).

После 11 туров ФК «Сумы» с 24 очками в 10 матчах на втором месте в группе 3, ФК «Тростянец» с 13 очками на 8-м месте.