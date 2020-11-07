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на Сумщині 17859 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію: подробиці

Станом на 15 листопада 2020 року на Сумщині 17859 випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 422 осіб (Суми - 241, Шостка - 16, Конотоп - 1, Ромни - 1, Глухів - 8, Лебедин - 46, Білопільський р-н - 8, 

Глухівський р-н - 6,
Краснопільський р-н - 4, Кролевецький р-н - 14,
Лебединський р-н - 8,
Л. Долинський р-н - 14,
Недригайлівський р-н - 3,
Путивльський р-н - 4,
Роменський р-н - 1,
Сумський р-н - 22,
Тростянецький р-н - 23,
Шосткинський р-н - 2).

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 260 летальних випадків, з них за минулу добу - 1 (Конотоп).

Наразі від COVID-19 в Сумській
області одужало 6708 осіб, з них за минулу добу - 17 (Суми - 1, Конотоп - 3, Лебедин - 11, Путивльський р-н - 2).

За інформацією Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України, за весь час пандемії коронавірусу в Україні у м. Суми було зафіксовано 10686 випадків захворювання,
у Сумському районі - 1196,
Білопільський район - 459,
Буринський район - 247,
смт Велика Писарівка - 22,
м. Глухів - 269,
Глухівський район - 84,
м. Конотоп - 792,
Конотопський район - 133,
Краснопільський р-н - 130,
Кролевецький район - 410,
м. Лебедин - 490,
Лебединський р-н - 74,
Липово-Долинський р-н - 72,
Недригайлівський район - 215,
м. Охтирка - 570,
Охтирський р-н - 146,
Путивльський район - 86,
м. Ромни - 601,
Роменський район - 196,
Середино-Будський р-н - 52,
Тростянецький район - 337,
м. Шостка - 441,
Шосткинський р-н - 33,
Ямпільський р-н - 118.

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