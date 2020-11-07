на Сумщині 17859 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію: подробиці Станом на 15 листопада 2020 року на Сумщині 17859 випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу COVID-19 підтвердили у 422 осіб (Суми - 241, Шостка - 16, Конотоп - 1, Ромни - 1, Глухів - 8, Лебедин - 46, Білопільський р-н - 8,

Глухівський р-н - 6,

Краснопільський р-н - 4, Кролевецький р-н - 14,

Лебединський р-н - 8,

Л. Долинський р-н - 14,

Недригайлівський р-н - 3,

Путивльський р-н - 4,

Роменський р-н - 1,

Сумський р-н - 22,

Тростянецький р-н - 23,

Шосткинський р-н - 2).

За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 260 летальних випадків, з них за минулу добу - 1 (Конотоп).

Наразі від COVID-19 в Сумській

області одужало 6708 осіб, з них за минулу добу - 17 (Суми - 1, Конотоп - 3, Лебедин - 11, Путивльський р-н - 2).

За інформацією Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України, за весь час пандемії коронавірусу в Україні у м. Суми було зафіксовано 10686 випадків захворювання,

у Сумському районі - 1196,

Білопільський район - 459,

Буринський район - 247,

смт Велика Писарівка - 22,

м. Глухів - 269,

Глухівський район - 84,

м. Конотоп - 792,

Конотопський район - 133,

Краснопільський р-н - 130,

Кролевецький район - 410,

м. Лебедин - 490,

Лебединський р-н - 74,

Липово-Долинський р-н - 72,

Недригайлівський район - 215,

м. Охтирка - 570,

Охтирський р-н - 146,

Путивльський район - 86,

м. Ромни - 601,

Роменський район - 196,

Середино-Будський р-н - 52,

Тростянецький район - 337,

м. Шостка - 441,

Шосткинський р-н - 33,

Ямпільський р-н - 118.