В Сумах одного пешехода сбили дважды 14 ноября по ул. Степана Бандеры 45-летний водитель автомобиля ЗАЗ Сенс совершил наезд на 33-летнего пешехода.

Пока шло оформление этого ДТП, водитель другого авто, 38-летний руководитель ВАЗа, не увидев огражденное место происшествия, сбил пешехода во второй раз. В результате пострадавший с телесными повреждениями попал в областную больницу.

В полиции по данному факту открыли уголовные производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.