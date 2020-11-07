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По состоянию на 13:00 проголосовало только 7% сумчан

В повторном голосовании по выборам Сумского городского головы по состоянию на 13:00 приняло участие чуть больше 14 тысяч избирателей, что составляет около 7% от внесенных в списки.

Об этом сообщила на брифинге заместитель председателя Сумской городской территориальной избирательной комиссии Лариса Симоненко. Это меньше в два раза, чем была явка избирателей в первом туре выборов. 

Как отметила также представитель избирательной комиссии, все участки работают в штатном режиме, обеспечены всеми необходимыми санитарными средствами защиты как для членов участковых избирательных комиссий, так и для избирателей.

Сообщений о каких-либо нарушениях не поступало ни от председателей участковых комиссий, ни от полицейских, которые находятся рядом с избирательными участками.

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