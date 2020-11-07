У Сумах дільнична виборча комісія періодично перериває роботу для дезінфекції На виборчій дільниці № 590951у Сумах всі члени ДВК та спостерігачі періодично залишають приміщення для голосування для проведення дезінфекції.

Приміщення для голосування виборчої дільниці № 590951 (вул. Родини Линтварьових, 89; 1801 зареєстрований виборець) знаходиться одночасно у двох кімнатах. В одній із них члени комісії видають бюлетені виборцям, а в іншій знаходяться виборчі кабінки і виборчі скриньки. Саме там виборці безпосередньо голосують.

На цій дільниці також періодично проводиться дезінфекція. У цей час всі члени виборчої комісії покидають приміщення – там залишається лише прибиральниця.

Нагадаємо, що відповідно до частини 1 статті 248 Виборчого кодексу України, голосування проводиться в день голосування з 8 години до 20 години без перерви. Відповідно до частини 14 тієї ж статті, під час проведення голосування не допускається закриття приміщень для голосування, припинення голосування, розкриття виборчих скриньок, підрахунок голосів до закінчення встановленого цим Кодексом часу голосування.

Згідно з пунктом 14 Порядку здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 846, у день виборів у приміщенні для голосування визначеним виборчою комісією членом комісії або балансоутримувачем приміщення здійснюється регулярне, не рідше ніж один раз на 2 години, протирання контактних поверхонь (дверні ручки, поручні, сидіння тощо) дезінфікуючими засобами без переривання виборчого процесу. Обробка окремих частин виборчих скриньок допускається без безпосереднього нанесення/розпилювання дезінфікуючої речовини на поверхню скриньки. Не допускається потрапляння такої речовини та засобів усередину виборчої скриньки. Проведення вологого прибирання приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування, санітарних кімнат (за наявності) з використанням мийних та дезінфікуючих засобів здійснюється не рідше ніж один раз на 4 години під час роботи виборчої комісії чи в день голосування.

Ольга Коренєва, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Сумській області