В Сумах столкнулись два «Фольксвагена»: есть пострадавшая ДТП произошло 14 ноября в Сумах на ул. Харьковской.

29-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил столкновение с Volkswagen Golf, за рулем которого находился 22-летний житель Белопольского района. В результате аварии пассажирка автомобиля Volkswagen Golf госпитализирована в Сумскую областную клиническую больницу с многочисленными телесными повреждениями.

В полиции по данному факту открыли уголовные производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.