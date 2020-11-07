В Сумах маршрутка наехала на коляску с ребенком Происшествие случилось около 17.30 в Сумах.

Двигаясь по улице Харьковской, водитель маршрутного транспортного средства совершил наезд на женщину-пешехода с коляской.

В результате чего женщину и ее 2-летнего ребенка, находившегося в это время в коляске, госпитализировали в больницу.

Устанавливаются причины и обстоятельства этого события.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.