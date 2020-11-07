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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:351345

В Сумах на выборах мэра проголосовало меньше 20% сумчан

В повторном голосовании по выборам Сумского городского головы по состоянию на 20:00 приняло участие 43 тысячи избирателей, что составляет около 19% от внесенных в списки.

Об этом сообщила на брифинге заместитель председателя Сумской городской территориальной избирательной комиссии Лариса Симоненко.

По ее словам, это – 19,26% наименьшая явка за время независимости. Всего проголосовало 43 747 сумчан.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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