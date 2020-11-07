Сумская биатлонистка попала в аварию: девушка нуждается в помощи Сумская областная организация Федерации биатлона Украины обращается к поклонникам биатлона на Сумщине и просто неравнодушным гражданам.

Воспитанница Сумской областной комплексной детско-юношеской спортивной школы «Динамо», серебряный призер чемпионата Украины по биатлону 2019 года Алина Мирошниченко попала в ДТП в Токарях.

Машина, в которой спортсменка находилась на пассажирском сидении, перевернулась и протаранила забор. Водитель, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал.

В то же время у Алины был диагностирован перелом позвоночника. 19-летней девушке провели операцию. В данный момент она не чувствует ног. Она нуждается в финансовой помощи.

Реквизиты для финансовой помощи: карта «Ощадбанка» матери: 5167490090590457 (Татьяна Мирошниченко).